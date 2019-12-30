Хабаровск, 30 декабря 2019, 04:21 — REGNUM Утро 30 декабря в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре началось с сообщений о минировании детских садов.
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ИА ДВ-Новости сообщает, что в столице Хабаровского края ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли сразу в несколько детских садов. В Комсомольске-на-Амуре, по данным телеграм-канала Флюгер, также получено ложное сообщение о минировании.
Во всех дошкольных учреждениях проходит эвакуация детей и персонала.
Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о готовящихся терактах идёт по Дальнему Востоку. Телефонные террористы «минируют» ТРЦ, школы, вузы, детские сады.