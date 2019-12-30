Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решительно осудил нападение на представителей ортодоксальной еврейской общины у синагоги в районе Монси, пригороде Нью-Йорка, об этом он сообщил 29 декабря на своей странице в Twitter.

Трамп назвал инцидент «ужасающей антисемитской атакой» и призвал общество к объединению для борьбы со «страшным бедствием — антисемитизмом». Глава Белого дома пожелал скорейшего выздоровления раненым хасидам от своего лица и от лица своей жены.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 декабря в доме хасидского раввина недалеко от синагоги в Монси, получили ножевые ранения как минимум пять человек. Позднее полиция информировала о задержании подозреваемого в совершении преступления.

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