Хабаровск, , 04:20 — REGNUM Владелец крупнейшей автотранспортной компании Хабаровского края «Пять звёзд» Юрий Васильев задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, следствие подозревает, что Васильев приобрёл в 2017 году у бывшего руководителя управления транспорта Сергея Суковатого автомобиль по заведомо завышенной цене — 2 млн рублей сверх стоимости.

Следствие полагает, что покупка явилась завуалированной взяткой за получение выгодных компании маршрутов. Сам Васильев вины не признаёт, называет подозрения абсурдными.

Как сообщало ИА REGNUM, из минстроя Колымы побежали чиновники из-за прокурорской проверки. В ходе проверки обнаружено много нарушений антикоррупционного законодательства.