Владивосток, , 04:17 — REGNUM Следственные органы СК РФ проводят проверку по факту получения тяжкого вреда здоровью гимнасткой при выполнении номера в цирке Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Читайте также: Во Владивостоке воздушная акробатка сорвалась с каната во время шоу в цирке

По данным следствия, в воскресенье, 29 декабря 2019 года во время выступления во Владивостокском цирке при выполнении гимнастического элемента на воздушно-гимнастическом снаряде «Кардепарель» девушка не удержалась и сорвалась со снаряда. В результате падения она получила тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, по результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушная гимнастка сорвалась с каната с высоты 10 метров и была доставлена в реанимацию.