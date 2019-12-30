Ханкайский район, Приморский край, , 04:03 — REGNUM Врачей центра медицины катастроф в Приморье подозревают в халатности, которая привела к тяжким последствиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморью.

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц «Территориального центра медицины катастроф» по признакам халатного отношения к работе.

По версии следствия, в начале июля 2019 года специалисты медицины катастроф своевременно не транспортировали 15-летнего пациента из больницы Ханкайского района, что повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Урала не смогла доказать преступный умысел врача, помогавшего пациентке.