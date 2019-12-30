Якутск, , 03:31 — REGNUM В Якутии уже заболел корью 51 человек. Глава республики Айсен Николаев дал ряд поручений по введению дополнительных мер. Так, создан оперативный штаб, 1 361 ребёнок отстранён от занятий в школе и детском саду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В числе заболевших 15 детей.

«Работу по борьбе с эпидемией нужно усилить. Необходимо разработать специальную компьютерную программу для создания централизованной базы данных по закреплению населения в больницах. Это позволит следить за иммунизацией жителей и тем самым избежать эпидемии», — сказал Айсен Николаев на совещании в правительстве Якутии.

Закуплено 13 тыс. доз живой коревой вакцины, 1 500 доз паротитно-коревой вакцины, 900 доз иммуноглобулина человека нормального. Привито 10 572 человека, в том числе 5 517 взрослых и 5 055 детей. Ожидается поставка ещё 15 тыс. доз живой коревой вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской за год корью переболел 21 человек.