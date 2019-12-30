Владивосток, , 03:07 — REGNUM В Приморье в районе пункта пропуска через российско-китайскую границу «Пограничный» в одной из машин в очереди на таможенный досмотр, после 8 дней ожидания умер водитель.

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В районе данного пункта пропуска скопилось более 300 машин, которые таможенники не спешат досматривать, при том, что до наступления новогодних каникул осталось всего два дня. Водители возмущены неспособностью сотрудников таможни организовать нормальную работу: всё это вызывает большое нервное напряжение, что, по всей видимости, и стало причиной трагедии, пишет PrimPress.

Жители Приморья обратились к таможенникам с просьбой ускорить процесс досмотра и выпустить машины до Нового года.

«Один из водителей умер на дороге, спустя 8 дней простоя. Впереди Новый год, все хотят его отметить дома, с семьёй. Ну неужели нет возможности выпустить всех до праздника», — возмутились жители Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, при обыске в квартире генерала таможенной службы России Александра Кизлыка обнаружены золотые слитки и большое количество валюты.