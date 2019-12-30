Москва, , 01:22 — REGNUM Синоптики предупредили жителей Москвы и области о неблагоприятных погодных условиях, ожидающих их 30 декабря. Порывистый ветер, снег, метель и гололедицу предрекли москвичам в Росгидрометцентре.

«Ожидается усиление ветра порывами 13−18 м/с, снег, метель, гололедица», — сообщает пресс-служба ведомства. Неблагоприятных условий следует ожидать с 07:00 в Московской области и с 10:00 в Москве.

В свою очередь московское управление МЧС напомнило о правилах безопасности. При сильном ветре стоит держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. В гололед автомобилистам следует избегать опасных маневров на дорогах. Пешеходам же в метель необходимо подумать о светоотражающих элементах одежды.