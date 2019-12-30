Остин, США, , 00:47 — REGNUM Два человека стали жертвами перестрелки в Техасе, за жизнь еще одного борются врачи, сообщает 29 декабря Associated Press.

Сообщается, что неизвестному открывшему стрельбу по прихожанам церкви оказал сопротивление охранник. «Он пытался спасти всех нас», — прокомментировал ситуацию старейшина церкви Майк Тинус.

По предварительным данным, среди погибших — охранник и сам стрелок. Еще один прихожанин доставлен в больницу в критическом состоянии. Двое легкораненых получили медицинскую помощь на месте происшествия и от госпитализации отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в церкви техасского городка Уайт Сеттлмент.

Напомним, большое число пострадавших в результате стрельбы в церкви штата Техас было зафиксировано в ноябре 2017 года. Тогда преступник расстрелял более двух десятков верующих, после чего покончил с собой.

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