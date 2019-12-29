Остин, США, , 23:06 — REGNUM В США в городе Уайт Сеттлмент штата Техас была открыта стрельба в церкви, в результате которой, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом 29 декабря сообщает CNN со ссылкой на пожарное управление.

По информации специальных служб, среди пострадавших от стрельбы так же мог находится предполагаемый преступник.

В американских средствах массовой информации появились данные о двух погибших в результате стрельбы. Правоохранительными органами США выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал актом внутреннего терроризма нападение на дом раввина во время празднования Хануки, где ранил пятерых человек.

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