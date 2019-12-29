Архангельск, , 20:48 — REGNUM Из-за аварии на теплотрассе в центральной части Архангельска без теплоснабжения остались 108 многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дефект обнаружен на магистральной теплотрассе в районе перекрёстка пр. Обводный канал и ул. Воскресенская. На месте идут работы по устранению аварии.

Власти предупредили: подача тепла будет восстановлена не раньше ночи, поэтому жителей центра просят не оставлять открытыми форточки.

Добавим, что в Архангельске сейчас минусовая температура (-6 С) и шквалистый ветер.