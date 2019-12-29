Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM В США губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал актом внутреннего терроризма нападение на дом раввина во время празднования Хануки, где ранил пятерых человек. Об этом он 29 декабря сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Это был акт внутреннего терроризма, и мы должны и будем предпринимать решительные действия, чтобы не допустить распространения этого гнусного рака ненависти», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на людей в доме раввина, был задержан полицией в американском городе Нью-Йорке. Нападение злоумышленника на людей произошло около 22:00 28 декабря (06:00 29 декабря мск). Мужчина с ножом ворвался в дом местного хасидского раввина в Монси, пригороде Нью-Йорка.

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