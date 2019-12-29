Казань, , 18:32 — REGNUM 40 рыбаков спасли сотрудники МЧС на реке Каме в Татарии. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о попавших в ледовую западню на реке Кама рыбаках поступила в региональное ведомство в 13:12 мск. ЧП произошло возле населённого пункта Атабаево Лаишевского района. На реке Кама треснул лёд и образовалась промоина, из-за которой рыбаки не могли попасть на берег.

Была организована спасательная операция с применением судна на воздушной подушке. Все 40 рыбаков были успешно доставлены на берег. Спасённым медицинская помощь не потребовалась.

ГУ МЧС по Татарии предупреждает о подъёме воды в Куйбышевском водохранилище, из-за которого на льду в районе населённых пунктов Макаровка и Атабаево образуются многочисленные трещины и промоины. Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лёд и не выезжать на него на мототехнике, так как в настоящее время это крайне опасно.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении спасателями тел троих рыбаков, утонувших во время рыбалки в Калужской области.

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