Иркутск, , 18:17 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовной дело по факту гибели двух детей при пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области. Об этом 29 декабря сообщает региональное управление СКР.

«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам», — цитирует сообщение РИА Новости.

В СКР по региону уточнили, что возгорание произошло во время того, когда мать вышла из дома, чтобы проводить своего старшего ребенка до остановки маршрутного такси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, информация о пожаре поступила в 06:08 мск, возгорание возникло в частном жилом доме в селе Хомутово на улице Кирова. Дом загорелся по всей площади, 48 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 30 человек и 8 единиц техники.

Со слов очевидцев, в доме находились трое детей, без попечения взрослых. До прибытия пожарных из дома смогла самостоятельно эвакуироваться одна девочка пяти лет.

Возгорание было ликвидировано. Двое детей погибли в результате пожара.

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