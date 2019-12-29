п.Бетлица, , 18:03 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту гибели 29 декабря трёх рыбаков на озере вблизи села Жерелево Куйбышевского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, семь человек во время рыбалки на озере провалились под лед. В результате происшествия погибло три человека. Это местные жители: 34-летний мужчина, его 62-летний отец и ещё один мужчина 52-лет. Тела всех погибших обнаружены и извлечены из воды.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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