Калуга, , 17:54 — REGNUM Тела трёх утонувших рыбаков были обнаружены водолазами в Калужской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Семеро рыбаков провалились под лёд на Жерелевском озере, четверых удалось спасти, трое пропали без вести. В результате поисково-спасательной операции водолазам удалось обнаружить тела троих пропавших рыбаков. Поисковая операция завершена.

Четверо спасённых рыбаков были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение». Один из пострадавших в тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках трёх пропавших во время рыбалки мужчин, провалившихся под лёд водоёма в Калужской области.

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