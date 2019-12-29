Сочи, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Лада Приора» и мусоровоза в городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла днём 29 декабря в микрорайоне Мацеста. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где протаранил мусоровоз.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении грузового и легкового автомобилей в Калужской области. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадала девочка 14-ти лет.

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