Нижний Новгород, , 17:13 — REGNUM Советский районный суд Нижнего Новгорода освободил бывшего министра госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

Уточняется, что экс-чиновник признан виновным по 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он незаконно распорядился земельным участком площадью более 71 тыс. кв метров, на котором находятся здания, строения, сооружения и временные объекты, право собственности на которые закреплено за гражданами и юридическими лицами. Бывший министр размежевал территорию и продал получившиеся участки. Земельный участок стоимостью 75 млн рублей выбыл из собственности Российской Федерации. Ему вынесено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать госдолжности на 2 года и 6 месяцев.

При этом от отбывания наказания бывшего чиновника освободили в связи с «фактическим отбытием наказания по ранее постановленному приговору».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе бывшему чиновнику был вынесен приговор, о котором нигде не сообщалось официально, по статье о превышении должностных полномочий. Заседание суда по делу бывшего министра проходило без участия прессы — журналистов не пустили. После суда представителям СМИ приговор в отношении бывшего министра так и не озвучили. Позднее прокуратура добилась повторного рассмотрения дела судом в другом составе.