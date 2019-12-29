Клин, Московская область, , 17:00 — REGNUM Проверку после гибели мужчины при взрыве петарды начали следователи в Подмосковье. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Московской области.

Трагедия произошла 28 декабря в подмосковном городе Клин на улице Центральной. Компания местных жителей распивала алкогольные напитки во дворе частного дома. Один из мужчин стал запускать фейерверки и петарды, при попытке поджечь одну из петард у него во рту находилась зажжённая сигарета. Произошёл сильный хлопок, после которого мужчина упал.

Присутствовавшие рядом очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но приехавшие медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.

В настоящее время проводится проверка по факту гибели мужчины. Со слов свидетелей, пиротехника была приобретена погибшим на одном из интернет-сайтов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы, проводится опрос свидетелей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о школьнике, пострадавшем при попытке изготовить самодельную петарду в Екатеринбурге.

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