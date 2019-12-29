Карпинск, Свердловская область, , 16:11 — REGNUM На Урале завершилась поисково-спасательная операция в горах, начатая после того, как двое туристов подали сигнал бедствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Волонтёры, участвовавшие в поисках, которые также просили о помощи из-за поломки снегоходов, были обнаружены экипажем вертолёта Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самостоятельно добрались до базы «Звезда» в Карпинском городском округе двое пропавших туристов и сопровождавший их волонтёр.

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Напомним, что двое человек пропали на севере Свердловской области 28 декабря, после того как отправились на снегоходе к горному хребту Кваркуш.

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На их поиски отправились наземная спасательная экспедиция и вертолёт Ми-8 свердловского гарнизона МЧС, а также волонтёры.

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