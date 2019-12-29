Калуга, , 15:58 — REGNUM Поиски троих рыбаков, пропавших без вести во время рыбалки, ведут спасатели на озере Жерелево в Калужской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии с рыбаками на озере Жерелево в Куйбышевском районе поступила спасателям в 12:12 мск. По предварительным данным, рыбаки провалились под лёд на озере.

В результате спасательной операции были спасены и госпитализированы четыре человека, у них диагностировано переохлаждение организма.

Ещё трое рыбаков не найдены, на озере работают водолазы, тела рыбаков пока обнаружены не были. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации рыбаков с тонкого льда в Самарской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели эвакуировали рыбаков с тонкого льда в Самарской области