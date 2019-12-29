Сент-Пол, США, , 15:44 — REGNUM Школьный автобус едва не перевернулся после того, как его водитель потерял управление на обледеневшей дороге в американском штате Миннесота. Об этом 29 декабря сообщает портал Local12.

На дорогах штата с утра наблюдалась сильная гололедица, по словам очевидцев, дорожное покрытие в некоторых местах буквально превратилось в каток. Притормозивший у светофора школьный автобус занесло и встав поперёк дороги, он проскользил таким образом несколько десятков метров по шоссе, прежде, чем водителю удалось вернуть управление и остановить его.

В интернет было выложено видео, которое сделал водитель грузового автомобиля, с которым едва не столкнулся автобус. По счастливой случайности автобус не перевернулся и не столкнулся с каком-либо автомобилем или препятствием.

Женщина-тренер по хоккею, которая в этот момент находилась в автобусе с командой школьников, уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал.

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