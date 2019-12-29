Карпинск, Свердловская область, 29 декабря 2019, 15:20 — REGNUM В Свердловской области двое пропавших ранее туристов и волонтёр в 16:15 по местному времени самостоятельно добрались до базы «Звезда» в Карпинском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжается спасательная операция по поиску туристов пропавших в горах.
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Ранее в МЧС сообщили, что два человека отправились с базы «Звезда» к горному хребту Кваркуш 28 декабря. Позже в СМИ появилась информация о том, что ещё несколько человек, которые отправились на поиски пропавших, подали сигнал бедствия.
Напомним, что на поиски пропавших отправилась наземная группа и вертолёт Ми-8. На данный момент спасательная операция продолжается.
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