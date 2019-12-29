Южно-Сахалинск, , 15:32 — REGNUM Информация о мужчине, который заволок в подъезд полуголую женщину, находившуюся в бессознательном состоянии, проверяют правоохранители на Сахалине. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Сахалинской области.

Инцидент произошёл в одном из жилых многоквартирных домов в городе Новотроицком на Сахалине. По предварительной информации, женщина в нижнем белье выбежала из подъезда жилого дома после бытовой ссоры и упала возле входа в сугроб.

Появившийся из подъезда мужчина, проживающий с женщиной в одной квартире, взял её за руку и грубо затащил волоком по лестнице в подъезд, а потом — в квартиру. При этом женщина не подавала признаков жизни.

В пресс-службе уточнили, что женщина, несмотря на небрежный способ доставки её в квартиру, не получила серьёзных травм. Мужчина, проживающий с нею, был доставлен в психиатрическую больницу, так как у него есть серьёзное психическое расстройство. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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