* запрещённая в России организация

Донецк, , 15:31 — REGNUM О прибытии на позиции 92-й бригады ВСУ в Донбассе боевиков националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили 29 декабря в заявлении официального представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По сообщению источника, шесть боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли на позицию «Дюна» третьего батальона 92-й бригады вооруженных сил Украины, которая находится в населенном пункте Верхнеторецком. Сообщается, что при себе боевики имели автоматическое оружие и снайперские винтовки.

«Мы не исключаем, что прибывшие боевики будут использованы командованием 92 бригады для совершения провокационных обстрелов», — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе перестрелки между боевиками националистических батальонов и ВСУ был ранен военнослужащий 93-й бригады вооруженных сил Украины.

*"Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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