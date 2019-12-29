Тольятти, Самарская область, 29 декабря 2019, 14:47 — REGNUM Артист передвижного цирка сорвался с высоты во время представления в Тольятти. Об этом 29 декабря сообщает портал «Новости Тольятти».
Во время циркового номера на натянутом над ареной цирка канате мужчина потерял равновесие и упал на арену вниз головой.
Отмечается, что артист выступал без страховки.
Пострадавшего госпитализировали, по предварительным данным, ему удалось избежать тяжёлых травм и переломов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гимнастке, сорвавшейся с высоты во время новогоднего представления во Владивостоке.
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