Тольятти, Самарская область, , 14:47 — REGNUM Артист передвижного цирка сорвался с высоты во время представления в Тольятти. Об этом 29 декабря сообщает портал «Новости Тольятти».

Во время циркового номера на натянутом над ареной цирка канате мужчина потерял равновесие и упал на арену вниз головой.

Отмечается, что артист выступал без страховки.

Пострадавшего госпитализировали, по предварительным данным, ему удалось избежать тяжёлых травм и переломов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гимнастке, сорвавшейся с высоты во время новогоднего представления во Владивостоке.

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