Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM В ДТП с пассажирским автобусом на территории Эстонии в числе девяти пострадавших оказалась одна гражданка России, 1984 года рождения. Она была обследована в медицинском учреждении, госпитализация ей не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дорожная авария произошла 29 декабря в 04:45 по местному времени на 30 км автотрассы Е-20 Нарва — Таллин. По уточненным данным, пассажирский автобус компании Ecolines следовал по маршруту Санкт-Петербург — Рига, на борту находились 67 человек, в том числе два водителя.

По неустановленной причине автобус потерял управление, выехал в кювет и опрокинулся на бок.

По данным петербургского ГУ МЧС, для обследования были направлены в лечебное учреждение девять человек, из них только одна гражданка Российской Федерации.

По данным властей Эстонии, тяжелых травм в ДТП никто не получил.

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