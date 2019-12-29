Москва, , 14:26 — REGNUM Мужчина 55-ти лет был задержан правоохранителями в по подозрению в убийстве двухлетней девочки в Москве. Об этом 29 декабря сообщила журналистам помощник руководителя Главного следственного управления следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, тело девочки двух лет со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире на востоке Москвы 27 декабря. В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершённом преступлении был задержан мужчина 1964 года рождения.

Было заведено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

Предполагается, что задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение избрана мера пресечения.

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