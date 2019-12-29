Владивосток, , 14:01 — REGNUM Воздушная акробатка сорвалась из-под купола цирка во время новогоднего представления во Владивостоке. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Приморского края.

Девушка участвовала в шоу «Ёлка в цирке» и сорвалась с каната, выполняя акробатический трюк на высоте около десяти метров. Её увезла прибывшая на вызов бригада скорой помощи.

В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в городской клинической больнице Владивостока.

Руководство цирка на данный момент никаких комментариев относительно произошедшего не давало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии гимнастки из Санкт-Петербурга, упавшей с высоты во время представления в цирке в Белгороде.

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