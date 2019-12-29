Додома, , 13:49 — REGNUM Знаменитая самка чёрного носорога, носившая имя Фауста, умерла в возрасте 57 лет в биосферном заповеднике в Танзании. Об этом 29 декабря сообщает администрация парка на своей странице в Twitter.

Чёрный носорог

Фауста проживала на территории биосферного заповедника Нгоронгоро и была старше любого другого представителя своего вида в мире. Средняя продолжительность жизни у носорогов в дикой природе от 37 до 43 лет, в неволе они могут прожить до 50 лет и более.

Чёрный носорог Фауста скончалась 27 декабря, как пишет администрация парка, «от естественных причин». До своего 54-летия Фауста жила на территории заповедника в условиях дикой природы, но в 2016 году её перевели в специальный охраняемый загон. Это было связано с участившимися нападениями на неё гиен.

На территории Африки в настоящее время обитают около 5,6 тыс. черных носорогов и 19 тыс. белых.

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