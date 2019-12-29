Карпинск, Свердловская область, , 12:27 — REGNUM В Свердловской области идут поиски двух туристов, которые пропали 28 декабря в Карпинском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей пропавшие отправились на снегоходе с базы «Звезда» в сторону горного хребта Кваркуш. Группа туристов не зарегистрирована. На поиски отправились шесть спасателей, а также вертолёт Ми-8 с пятью спасателями на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в декабре в Карпинском городском округе уже происходили ЧП с туристами. Так в начале месяца прошла спасательная операция. Два человека отправились в горы, и один из них сломал ногу. В итоге они вызвали подмогу и спасатели эвакуировали их до ближайшего населённого пункта.

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