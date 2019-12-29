Славянск, Украина, , 12:19 — REGNUM Так называемая «Прокуратура Донецкой области» проводит расследование в связи с гибелью шестилетнего ребенка на территории ДНР, оккупированной Украиной. Смерть девочки наступила после посещения ею стоматолога. Об этом 28 декабря сообщается в пресс-службе ведомства.

Согласно данным следствия 27 декабря в 19:05 (20:05 мск) в реанимационное отделение областной детской больницы города Славянская была доставлена шестилетняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактическим шоком. Спасти ребенка реаниматологам не удалось и в 23:08 (00:08 мск) 27 декабря (28 декабря мск) ребенок скончался.

По предварительной информации следствия, шоковая реакции у шестилетней девочки началась после посещения стоматолога в одном из профильных медицинских учреждений. Досудебное расследование на данный момент продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из больниц Дагестана после введения медицинского препарата при подготовке к операции умер семилетний мальчик.

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