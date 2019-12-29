Сана, , 12:17 — REGNUM В результате террористического акта в йеменском городе Аль-Далиа, расположенном на юге страны, погибли по меньшей мере семь человек, об этом 29 декабря сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел во время военного парада, помимо погибших несколько человек получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка. Подробности уточняются.

Напомним, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Боевые столкновения стали причиной образования вакуума власти, особенно в южных провинциях страны, где действуют террористические группировки, в частности «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).