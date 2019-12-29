Сана, , 12:14 — REGNUM Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене. Об этом 29 декабря сообщает телеканал Al Arabiya.

Взрыв произошёл во время военного парада в провинции Эд-Далиа на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.

По предварительным данным, погибли семь человек. Информация о пострадавших уточняется.

Телеканал поясняет, что взрыв стал результатом ракетного удара. По данным других источников, во время парада над трибуной взорвался беспилотник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 17 человек в результате взрыва на рынке в северной части Йемена.

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