Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпанииBek Air, упавший сразу после взлета, обнародовал поминутную хронологию катастрофы. Материалы опубликован на официальной странице воздушной гавани в социальной сети Facebook.

Регистрация на рейс из Алма-Аты в Нурс-Султан началась в пятницу, 27 декабря, в 5:35.

В 6:35 регистрация на рейс закончилась.

В 7:03 завершилась посадка на рейс.

В 7:21 самолет взлетел.

В 7:22 воздушное судно пропало с радаров.

В 7:24 руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта Алма-Аты.

7:27 — вся аварийно-спасательная команда воздушной гавани собрана в квадрате 6 «К»

7:35 — руководитель полетов сообщил аварийщикам информацию об авиационной происшествии в квадрате 20"А».

7:36 — на место крушения самолета прибыл первый пожарно-спасательный расчет. Этот же расчет уточнил, что самолет разбился в квадрате 18 «В».

7:42 — весь состав аварийно-спасательной команды аэропорта прибыл на место крушения.

8:10 — все пассажиры разбившегося самолета, способные самостоятельно передвигаться, доставлены в терминал аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпанииBek Air должен был лететь из Алма-Аты в Нур-Султан. однако сразу после взлета он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, 49 пострадали.