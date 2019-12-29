Нур-Султан, 29 декабря 2019, 11:42 — REGNUM Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпанииBek Air, упавший сразу после взлета, обнародовал поминутную хронологию катастрофы. Материалы опубликован на официальной странице воздушной гавани в социальной сети Facebook.
Регистрация на рейс из Алма-Аты в Нурс-Султан началась в пятницу, 27 декабря, в 5:35.
В 6:35 регистрация на рейс закончилась.
В 7:03 завершилась посадка на рейс.
В 7:21 самолет взлетел.
В 7:22 воздушное судно пропало с радаров.
В 7:24 руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта Алма-Аты.
7:27 — вся аварийно-спасательная команда воздушной гавани собрана в квадрате 6 «К»
7:35 — руководитель полетов сообщил аварийщикам информацию об авиационной происшествии в квадрате 20"А».
7:36 — на место крушения самолета прибыл первый пожарно-спасательный расчет. Этот же расчет уточнил, что самолет разбился в квадрате 18 «В».
7:42 — весь состав аварийно-спасательной команды аэропорта прибыл на место крушения.
8:10 — все пассажиры разбившегося самолета, способные самостоятельно передвигаться, доставлены в терминал аэропорта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпанииBek Air должен был лететь из Алма-Аты в Нур-Султан. однако сразу после взлета он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, 49 пострадали.