Гавайи, США, , 12:09 — REGNUM Пропавший в районе Гавайских островов туристический вертолет потерпел крушение, погибли семеро человек, об этом 29 декабря сообщает Associated Press.

Вертолёт

Транспортное судно пропало с радаров в четверг, 26 декабря. На его борту находилось трое несовершеннолетних, а также четверо взрослых. В настоящее время найдены тела лишь шестерых погибших.

Напомним, туристические полеты в районе Гавайских островов проводятся регулярно. Однако местные чиновники не раз обращали свое внимание на то, что необходимо повысить меры безопасности на транспорте в указанном районе, так как несчастные случаи здесь не являются редкостью.

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