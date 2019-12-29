Манила, , 12:02 — REGNUM Как минимум 41 человек стали жертвами удара тайфуна по Филиппинам. Об этом 29 декабря сообщает телеканал CNN Philippines.

Самое большое количество погибших в провинции Западные Висайи, здесь погибли 20 человек, в провинции Восточные Висайи погибли 13 человек, семь человек погибли в провинции Мимаропа и один в провинции Центральные Висайи. Большинство жертв урагана утонули при наводнении, также есть погибшие от падения деревьев и при ударе током.

Ещё 28 человек пострадали, 12 человек числятся пропавшими без вести. В результате воздействия тайфуна были повреждены около 260 тыс. домов и порядка 90 государственный учреждений, в 150 городах отключилось электроснабжение. Сильно пострадал международный аэропорт «Калибо».

Тафун достиг побережья Филиппин 24 декабря, принеся с собой проливные дожди и штормовой ветер. Скорость ветра в его эпицентре достигала 33 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 28 погибших в результате воздействия тайфуна на Фииппинах.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурманская область. Около семи тысяч человек работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Полярные Зори.