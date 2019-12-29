Нью-Йорк, США, , 11:17 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на людей в доме раввина, был задержан полицией в американском городе Нью-Йорке. Об этом 29 декабря сообщает газета New York Times.

Нападение злоумышленника на людей произошло около 22:00 28 декабря (06:00 29 декабря мск). Мужчина с ножом ворвался в дом местного хасидского раввина в Монси, пригороде Нью-Йорка.

Злоумышленник напал на людей во время празднования Хануки и ранил пятерых человек, после чего скрылся.

В результате проведённых полицией разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти хасидах, пострадавших в результате нападения злоумышленника с ножом в Нью-Йорке.

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