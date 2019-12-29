Таллин, , 10:54 — REGNUM Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии. Жертв нет, есть пострадавшие, которые доставлены в больницу.

Как сообщает delfi. ee, ДТП произошло в воскресенье, 29 декабря, в 4:45 по местному времени на 30 километре шоссе Таллин — Нарва.

В автобусе в этот момент находились 67 человек, из которых двое — водители. Уже известно, что находившийся за рулем водитель был трезв.

«С места происшествия с различными травмами доставлены в больницу 9 человек, четверо из которых — граждане Латвии. Опасных для жизни травм никто не получил», — отмечает источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу корреспонденту ИА REGNUM сказали, что, по имеющимся у российской стороны данным, в ДТП никто не погиб.

Среди вероятных причин аварии называется техническая неисправность автобуса, из-за которой водитель мог потерять управление. Однако точная причина ДТП пока неизвестна.

Не получивших травм пассажиров доставили в столицу Эстонии на другом автобусе.