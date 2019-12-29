Иркутск, , 11:09 — REGNUM Двое детей погибли в результате пожара в жилом частном доме в Иркутской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Информация о пожаре поступила в 06:08 мск, возгорание возникло в частном жилом доме в селе Хомутово на улице Кирова. Дом загорелся по всей площади, 48 кв. метров. В ликвидации пожара задействованы 30 человек, 8 единиц техники.

Со слов очевидцев, в доме находились трое детей, без попечения взрослых. Родители детей уехали провожать гостей и оставили детей одних. До прибытия пожарных из дома смогла самостоятельно эвакуироваться одна девочка пяти лет.

Возгорание было ликвидировано. Двое детей погибли в результате пожара. Один из детей был травмирован и не смог выбраться из дома, отравившись угарным газом. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли спасти ребёнка. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели при пожаре женщины с тремя детьми.

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