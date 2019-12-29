Донецк, , 10:46 — REGNUM За прошедшие сутки вооруженными силами Украины три раза был нарушен режим прекращения огня по территории Донецкой народной республики. Об этом 29 декабря сообщается в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Под обстрелами украинских боевиков оказались район «Вольво-центра» в городе Донецке и терминал Донецкого аэропорта. При обстрелах боевики применили гранатомет АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие. Киевскими боевиками было выпущено по территории Республики два боевых припаса.

В представительстве также напомнили, что учету выпущенных боеприпасов не подлежат боевые припасы калибром менее 12,7 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предшествующие сутки киевские боевики трижды нарушали режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 33 единицы боевых припасов. В ДНР также выразили надежду на то, что с 1 января 2020 года Киев начнет соблюдать режим прекращения огня.

Отметим, что 29 декабря запланировано проведение обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса. Будут обменены все установленные лица на всех установленных. Планируется, что Киеву будут переданы в рамках обмена 55 задержанных, а республикам Донбасса — 87 человек.

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