Кабул, , 10:22 — REGNUM Как минимум 17 бойцов проправительственных сил было убито в результате нападения террористов из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу в Афганистане. Об этом 29 декабря сообщает телеканал 1TV.

Нападение на базу ополченцев произошло в округе Ходжа-Бахауддин провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Как пояснил Мохаммад Джавад Хиджри, представитель губернатора провинции, было совершено нападение на базу ополченцев, которые известны как непримиримые враги «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате нападения погибли, как минимум 17 человек, было ранено четверо. На базу были направлены дополнительные силы ополченцев, атака террористов была отражена.

Члены террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на базу проправительственных войск ополчения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке боевиков на аванпост в афганской провинции Гильменд, в результате которой погибли по меньшей мере десять военнослужащих.

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