Брянск, , 09:31 — REGNUM Более 30 кг синтетического наркотика изъяли сотрудники УФСБ у задержанного по подозрению в незаконной реализации наркотических средств мужчины в Брянской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина был задержан в результате мероприятий, которые проводились совместно сотрудниками УФСБ и УМВД РФ по региону. В ходе обыска в квартире у подозреваемого было найдено и изъято более 30 кг синтетических наркотиков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства противозаконной деятельности подозреваемого, а также каналы получения и реализации наркотических средств.

Подозреваемый задержан и помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Данной статьёй предусмотрено наказание в виде крупного штрафа и лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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