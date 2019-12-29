Аресибо, Пуэрто-Рико, , 08:56 — REGNUM Крупная партия кокаина весом 163 кг была задержана правоохранительными органами в Пуэрто-Рико. Об этом 29 декабря сообщает газета Hoy.

Наркотик был обнаружен во время досмотра катера возле населенного пункта Кабо Рохо на западе острова. Катером управляли пять человек, из них трое являются гражданами Доминиканской Республики и двое — гражданами Гаити.

Все, находившиеся на катере были задержаны в связи с подозрением в организации наркотрафика, само судно арестовано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфискации самой крупной партии наркотика в истории Уругвая. Всего было изъято более 4400 кг кокаина.

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