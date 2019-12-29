Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM Организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила о пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом хасидах в Монти, пригороде Нью-Йорка, сообщение опубликовано в Twitter.

Очевидцы ранее заявляли, что неизвестный злоумышленник ранил не менее трёх человек. OJPAC заявил о том, что при нападении на людей возле синагоги пострадали как минимум пятеро.

В заявлении сказано, что сегодня в 05:50 по московскому времени «поступил сигнал о массовой резне», которая случилась в доме хасидского раввина. Пятеро хасидов доставлены в местные больницы с колотыми ранами.

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