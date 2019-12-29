Москва, , 07:11 — REGNUM В столице синоптики прогнозируют наступление гололедицы и дневную температуру до — 3. Об этом сообщает Гидрометцентра на своём сайте.

Погода ожидается облачная, преимущественно без осадков. Ветер в столице северо-восточный не превысит 8 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 760 мм ртутного столба.

Напомним, 26 декабря в связи с густым туманом и гололёдом в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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