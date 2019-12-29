Вологда, , 07:11 — REGNUM Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила о четырёх погибших сегодня ночью в лобовом дорожно-транспортном происшествии, сообщение опубликовано 29 декабря.

По сообщению УМВД, трагедия произошла в 2:00 по Москве на 676 км автодороги Москва-Архангельск в Верховажском районе. На данный момент известно, что один из участников ДТП выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с другим автомобилем, водитель и трое пассажиров которого в результате погибли.

Как следует из сообщения, среди погибших две женщины, 1975 и 1997 годов рождения, мужчина 1975 года рождения и ещё один мужчина, личность которого ещё предстоит установить. Водитель и пассажир автомобиля, ставшего причиной ДТП направлены в больницу на обследование.

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