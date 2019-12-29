Рим, , 06:34 — REGNUM В результате схода массивной лавины на альпийской горнолыжном курорте Валь Сеналес погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает 28 декабря La Repubblica.

Сообщается, что огромная масса снега и льда сошла с ледника высотой 3000 м н.у.м. На пути схода лавины находилась группа немецких туристов. 25-летнюю женщину и ее семилетнюю дочь спасти не удалось. Вскоре еще одна девочка того же возраста с тежелыми травмами была доставлена в местную больницу, однако спасти ее жизнь медикам удалось.

Сообщается также, что спасательный отряд с поисковыми собаками и шестью вертолетами продолжает поиски в зоне схода лавины. Всего в зоне поисков зафиксировано четыре схода снежных масс. Одного пострадавшего с легкими ранениями удалось спасти.