Красноярск, , 06:14 — REGNUM Семьи жертв и пострадавших от прорыва дамб на золотодобывающем прииске в Красноярском крае получили выплаты. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

«Выплачена адресная помощь из резервного фонда в сумме 22,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Семьям погибших вылечено по 1 млн рублей, пропавшим без вести — 500 тыс. рублей, пострадавшим — 100−200 тыс. рублей.

Напомним, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 17 человек, пострадали более 40 человек, трое пропали без вести.

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