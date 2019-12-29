Додома, , 05:18 — REGNUM Проживавшая на территории танзанского заповедника Нгоронгоро старейшая самка черного носорога скончалась от естественных причин, сообщает 28 декабря Xinhua со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Сообщается, что носорог Фауста прожила 57 лет и была животным-долгожителем. После того, как Фаусте исполнилось 54 года, ее переместили в закрытый вольер, поскольку ее здоровье стало ухудшаться, и носорог пережила несколько нападений гиен. Кроме того, Фауста практически ослепла, что сделало невозможным ее проживание на открытой территории заповедника.

В дикой природе носороги живут от 37 до 43 лет, однако в неволе срок жизни их может достигать 50 лет, а иногда, как показывает пример Фаусты, и больше.